ENAC presenta Piano Quinquennale della Ricerca 2018-2022

(Teleborsa) – Nella giornata di ieri, giovedì 19 settembre, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha presentato, presso la propria Direzione Generale a Roma, il Piano Quinquennale della Ricerca ENAC 2018-2022 – illustrato dal Vice Direttore Generale, Alessandro Cardi che ha indicato le aree tematiche entro le quali sono stati individuati i progetti specifici, i relativi finanziamenti, e le modalità operative – e il relativo Piano Operativo 2019, unitamente alla più recente iniziativa di un Contest tecnologico dedicato a Giuseppe Daniele Carrabba.

All’evento, che ha visto un’ampia partecipazione, hanno preso parte i membri del Consiglio di Amministrazione ENAC, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, dell’industria di settore, delle società di gestione aeroportuale.

L’evento si è aperto con i saluti del Presidente dell’ENAC, Nicola Zaccheo, che ha sottolineato la propensione dell’Ente a sostenere lo sviluppo e l’innovazione a favore del mondo aeronautico, impegnandosi in maniera attiva per contribuire ad una mobilità

sempre più attenta alle tematiche ambientali. “Fare ricerca – ha evidenziato il Presidente Zaccheo – è un progetto virtuoso complementare alla mission ENAC, intesa a garantire la sicurezza aeronautica, l’equa competitività e il rispetto per l’ambiente e per questo motivo l’obiettivo è quello di aumentare le risorse destinate alle attività di ricerca e sviluppo”.

Il Presidente ha inoltre richiamato il contest E-Tech G.D. Carrabba (ENAC Technology Contest) denominato “Idee tra terra e cielo. Droni: le nuove frontiere dell’innovazione tecnologica per lo sviluppo di moderni concetti di servizio” istituito dall’ENAC in ricordo dell’Ing. Giuseppe Daniele Carrabba, prematuramente scomparso lo scorso anno, che nel corso della sua attività lavorativa ha rappresentato un significativo punto di riferimento quale promotore dell’innovazione tecnologica nel settore.