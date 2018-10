ENAC presenta il GASeP per rafforzare la security a livello globale

editato in: da

(Teleborsa) – L’Ente Nazionali per l’Aviazione Civile (ENAC) presenta oggi 4 ottobre il GASeP (Global Aviation Security Plan), piano volto al rafforzamento della security a livello globale emanato dall’ICAO (International Civil Aviation Organization). L’Ente ha illustrato gli obiettivi programmatici del GASeP ad Istituzioni, associazioni ed operatori aeronautici coinvolti nel settore security e nella prevenzione di atti illeciti ai danni dell’aviazione civile.

Il Direttore Generale dell’ENAC, Alessio Quaranta, ha commentato: “L’armonizzazione delle regole a livello internazionale è un aspetto fondamentale per garantire la sicurezza in tutte le sue accezioni. In particolare il coordinamento globale in materia di security e di prevenzione da atti di interferenza illecita, persegue l’obiettivo di implementare in maniera organica il livello della sicurezza del settore”.

Nel corso dell’evento, che ha visto la partecipazione dei principali gestori aeroportuali e delle principali compagnie italiane, alcuni esperti hanno presentato le principali novità in tema di cybersecurity e delle tecnologie adottate per contrastare le nuove minacce, ulteriore obiettivo del GASeP.