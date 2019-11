Enac, più assistenza alle vittime di incidente aereo e familiari

editato in: da

(Teleborsa) – Assistere al meglio le vittime di un incidente aereo e i loro familiari tramite una costante formazione del personale aereo, accanto allo studio e all’analisi dei casi.

Con questo obiettivo si è svolto il whorkshop “Assistenza alle vittime di incidente aereo e ai loro familiari” firmato Enac. Nato in occasione della 40a Assemblea ICAO che si è svolta lo scorso settembre, l’iniziativa ha come scopo la condivisione delle nozioni e delle buone pratiche per tutti gli operatori e i soggetti interessati perché sappiano gestire al meglio la situazione.

Oltre cento gli esperti arrivati in Italia da tutto il mondo, tra cui delegati delle autorità per l’aviazione civile e dei ministeri competenti provenienti da Brasile, Spagna e Olanda: ad aprire i lavori sono stati Andrea Pacella, collaboratore diretto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e il Presidente dell’ENAC Nicola Zaccheo.

Nel corso dell’evento è emersa la forte esigenza di “fare sistema” e di sviluppare procedure coordinate alla base delle quali vi sia la conoscenza dei ruoli di ciascun operatore, una formazione specifica e specialistica a seconda dei ruoli stessi, e una partecipazione condivisa.

L’occasione ha visto anche la firma di un Atto d’Intesa tra Enac e la Fondazione e il Comitato 8 ottobre 2001, siglata dal Direttore Generale Alessio Quaranta e la Presidente della Fondazione e del Comitato 8 ottobre 2001, Adele Scarani Pesapane, con cui individuare possibili iniziative coordinate, in ambito nazionale e internazionale, nelle attività di formazione, studio e analisi, finalizzate alla crescita del sistema aeronautico italiano sul tema.

“Sono certo che il lavoro condiviso finora con la Fondazione – ha commentato il Presidente Zaccheo – che è già prezioso per i risultati prodotti, possa essere in futuro ulteriormente implementato con iniziative comuni sempre più alte e sfidanti. L’obiettivo è di operare insieme per accrescere in Italia, in Europa e nel mondo, la cultura e l’alto valore del tema dell’assistenza che trova ENAC, la Fondazione 8 ottobre e il suo Comitato, uniti nelle attività di diffusione della cultura della sicurezza nel campo dell’aviazione civile”.