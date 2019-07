ENAC, nessuna sospensione dei voli per il Cairo

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuno stop ai voli da e per Il Cairo da parte delle compagnie aeree italiane. Lo comunica l’ENAC con una nota in cui si specifica che “al momento non sono state diramate dalle competenti Autorità di prevenzione al terrorismo informazioni che comportino l’adozione del provvedimento di sospensione”.

La richiesta di sospendere i voli per l’Egitto era arrivata dall’Associazione Nazionale Piloti dopo lo stop di British Airways e Lufhtansa, il primo fino al 27 luglio 2019, il secondo per 24 ore, a seguito di un allarme terrorismo diramato dai rispettivi ministeri degli Esteri.

“L’ENAC – conclude la nota – è in permanente contatto con il Ministero dell’Interno, con le Autorità per l’aviazione civile dei Paesi europei e le altre Autorità competenti ed è pronto a intervenire se la situazione si dovesse modificare o se dovessero esserci indicazioni differenti”.