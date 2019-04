Enac, Neos interrompe rapporti con tour operator Partecipazioni per il Turismo

editato in: da

(Teleborsa) – Neos rende noto ad Enac, l’ente Nazionale per l’Aviazione Civile, la decisione di non proseguire i servizi charter per il tour operator Partecipazioni per il Turismo, a causa di mancati pagamenti da parte di quest’ultimo.

L’Enac, si legge nella nota pubblicata dall’ente, “nel prendere atto dell’interruzione delle relazioni commerciali con il tour operator, ha ricevuto rassicurazioni da parte di Neos in merito alla riprotezione dei passeggeri e, in base a quanto al momento comunicato dal vettore, in particolare di coloro che hanno viaggiato sull’ultimo volo partito il 26 aprile scorso per la tratta Milano Malpensa – Porto Santo (Portogallo) e il cui rientro è programmato per il giorno 3 maggio”.

L’ente, inoltre, ha richiesto al vettore ulteriore dettagli utili sul numero dei passeggeri coinvolti, oltre che la lista dei voli che erano stati programmati per l’imminente stagione estiva e che non verranno operati.

L’Enac esorta, pertanto a causa di questa comunicazione arrivata in giornata, gli utenti in possesso di coupon di viaggio emessi dal tour operator Partecipazioni per il Turismo a mettersi in contatto con le agenzie di viaggio per maggiori informazioni in merito all’operatività dei voli acquistati.