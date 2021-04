ENAC: nel 2020 Fiumicino primo scalo, Ryanair primo vettore

editato in: da

(Teleborsa) – Tra traffico nazionale e internazionale, i passeggeri transitati negli aeroporti italiani nel 2020 sono diminuiti del 72,5% a causa della pandemia, a quota 52.759.724, anche se con differenze nei due segmenti. Il traffico nazionale, con 25 milioni di passeggeri, ha registrato una diminuzione più moderata del 61,1%, mentre il traffico internazionale è calato del 78,3%, con un totale di circa 27,7 milioni di passeggeri. È quanto emerge dalla pubblicazione Dati di Traffico 2020 dell’ENAC, l’Ente nazionale per l’aviazione civile.

La graduatoria dell’ENAC, che analizza 45 aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale, vede ai primi cinque posti: Roma Fiumicino (9.754.768 passeggeri, -77,5% sul 2019), Milano Malpensa (7.201.030 passeggeri, -74,9%), Bergamo (3.830.163 passeggeri, -72,2%), Catania (3.647.860 passeggeri, -64,1%) e Venezia (2.785.673 passeggeri, -75,8%). Guardando ai vettori, anche per il 2020, la graduatoria complessiva dei collegamenti nazionali e internazionali di linea e charter vede al primo posto la compagnia Ryanair con 11.836.904 passeggeri, seguita da Alitalia, con 6.514.570 passeggeri e da EasyJet Europe con 3.545.247 passeggeri.

Commentando i dati, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha dichiarato: “Il governo è al lavoro non solo per riportare i settori colpiti dalla crisi alla normale attività ma per individuare, attraverso l’analisi dei possibili scenari, soluzioni in grado di produrre tassi di crescita elevati e sostenibili nel lungo periodo per rendere il Paese resiliente”.

Dati meno negativi sono stati registrati dal settore cargo, che pur avendo risentito della crisi ha registrato una contrazione inferiore. Complessivamente, nel 2020, il settore cargo ha registrato un totale di circa 804.000 tonnellate, con una flessione del -24,2% rispetto al 2019. L’ENAC segna che Milano Malpensa ha confermato il proprio primato con una contrazione inferiore alla media (-7,5%) e l’aeroporto di Brescia che, in controtendenza, ha registrato un incremento del +61,4% rispetto al 2019.

I movimenti complessivi del 2020 sono stati 551.071, con una diminuzione del -61,8% rispetto al 2019. A fronte di una generale contrazione dei movimenti, singoli scali hanno avuto variazioni in controtendenza, come quello di Brescia che ha registrato una crescita importante del +42% (5,3 mila movimenti), supportata dalla movimentazione delle merci.