Enac lancia il contest E-Tec per le università

(Teleborsa) – L’Enac lancia il contest E-TeC (Enac Technology Contest), “Idee tra terra e cielo. Droni: le nuove frontiere dell’innovazione tecnologica per lo sviluppo di moderni concetti di servizio”.

L’iniziativa è promossa dall’Enac per valorizzare le attività di ricerca in ambito universitario e per supportare studenti, laureati e dottori con indirizzo Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Con questo contest l’Ente offre la possibilità di realizzare soluzioni progettuali a vocazione imprenditoriale per lo sviluppo di nuovi concetti di servizio basati sull’impiego dei sistemi Uas (Unmanned Aircraft System) con le opportunità legate alle innovazioni emergenti negli ambiti di Smart city, Urban Mobility, Monitoraggio e manutenzione, Logistica, Ricerca e Soccorso, Sanitario, Pubblica utilità, Telecomunicazioni e Aerospaziale.

E-Tec è stato dedicato alla memoria dell‘Ing. Giuseppe Daniele Carrabba, Direttore Centrale dell’Enac.