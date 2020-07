ENAC: intermodalità, sostenibilità e sicurezza gli obiettivi futuri del trasporto aereo

editato in: da

(Teleborsa) – Ryanair tra le compagnie aeree, Fiumicino tra gli aeroporti, si confermano leader del trasporto aereo a livello nazionale. I dati emergono dal rapporto annuale e del bilancio sociale dell’ENAC e relativo al 2019, quando il movimento passeggeri nel nostro Paese è cresciuto del 4% attestandosi a 192 milioni.

Ryanair ha trasportato oltre 40,5 milioni di passeggeri (+7%). A ruota Alitalia con un bilancio di oltre 21,7 milioni di passeggeri (-1%) ed easyJet Europe, con oltre 18 milioni di passeggeri (+2,9%).

Fiumicino primo aeroporto con oltre 43,3 milioni di passeggeri (+1,1%), seguito da Malpensa con oltre 28,7 milioni di passeggeri e un incremento su base annua del 16,9%, e Bergamo, con quasi 14 milioni di passeggeri (+7,5%).

Al 2019, il settore del trasporto aereo, che ha generato il 3,6% del PIL, con un impatto complessivo sulla nostra economia di circa 71 miliardi, chiudendo un quinquennio caratterizzato da un aumento di quasi il 22% del numero dei passeggeri, fa seguito l’anno in corso in cui, nella fase del lockdown, il traffico aereo è diminuito del 98%. Emblematici i dati sul 2020 riportati dal Presidente dell’International Civil Aviation Organization, Salvatore Sciacchitano: il 45% di posti offerti in meno e perdite di 400 miliardi di dollari in termini di ricavi.

Nel corso del suo intervento, il presidente dell’ENAC, Nicola Zaccheo, ha ricordato che l’ente, su indicazioni della Ministra dei trasporti Paola De Micheli, sta lavorando a una revisione del Piano nazionale aeroporti con l’obiettivo di tornare a gestire i volumi di crescita pre-Covid nei tempi più brevi.

Zaccheo ha indicato poi che l’orizzonte temporale delle previsioni di crescita del traffico è stato traslato in avanti cinque anni rispetto a quanto stimato a fine 2019, ipotizzando un volume di 300 milioni di passeggeri al 2035“. L’ENAC propone di incrementare gli investimenti nell’intermodalità, nella digitalizzazione e sostenibilità ambientale, tenendo in evidenza la necessità di garantire un nuovo concetto di sicurezza aeroportuale, basato sulla ‘security sanitaria’.