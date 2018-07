ENAC incontra le compagnie aeree operanti in Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Nella mattinata di oggi, 26 luglio, il Presidente dell’ENAC Vito Riggio ha incontrato i responsabili delle compagnie aeree operanti in Italia e di Assaeroporti, in rappresentanza dei principali aeroporti, per una valutazione dell’andamento della prima parte della stagione estiva e per una verifica delle attività che i vettori hanno programmato in relazione ai previsti picchi di traffico del prossimo mese di agosto.

Obiettivo è quello di adottare le misure adeguate in termini di mezzi e risorse, ai fini di garantire efficienza, regolarità e qualità dei servizi resi al passeggero.

La stagione in corso, infatti, è fortemente caratterizzata da varie problematiche che hanno inciso, in questa prima parte, sulla regolarità del trasporto aereo tra cui, a titolo di esempio, lo sciopero dei controllori di volo francesi, alcuni scioperi tra cui quello della compagnia Ryanair e le recenti cancellazioni del vettore Cabo Verde Airlines.

L’ENAC sta effettuando un monitoraggio continuo sulla situazione. Nelle scorse settimane ha convocato singolarmente alcuni vettori per analizzare le criticità emerse e ha chiesto report continuativi sulla rotazione di aeromobili e di equipaggi, sulla disponibilità di equipaggi di backup e sulla riprotezione dei passeggeri nei casi in cui si verifichino cancellazioni di voli. L’Ente ha anche avuto costanti interlocuzioni con le Autorità estere nei casi di disservizi causati da vettori stranieri, intervenendo sulla riprotezione di passeggeri coinvolti e sulla garanzia delle condizioni di sicurezza operativa.

Dal canto loro, i vettori hanno rappresentato di aver intensificato le attività di supporto per la crescita di traffico durante la stagione estiva, in termini di incremento del personale, turnazione dei velivoli e degli equipaggi, automatizzazione di processi negli aeroporti e investimenti mirati a garantire maggior efficienza.

Sia le compagnie aeree sia Assaeroporti, tuttavia, hanno evidenziato le notevoli difficoltà determinate nell’ultimo mese dagli scioperi dei controllori di volo di Paesi europei e in particolare del controllo del traffico (Air Traffic Control – ATC) di Marsiglia che hanno causato ritardi e cancellazioni di voli con notevoli ripercussioni sui passeggeri e sull’operatività dei vettori che devono riprogrammare gli operativi in un periodo particolarmente congestionato.

Il Presidente Riggio ha colto l’occasione per raccomandare nuovamente ai vettori, a tutti gli operatori del settore, alle Direzioni Aeroportuali e alle strutture coinvolte dell’ENAC di potenziare le azioni di vigilanza e controllo in materia di sicurezza del volo e incremento del numero del personale di supporto per attività di informazione e di assistenza passeggeri e, in particolare di coloro che si trovano in condizioni di disabilità o di ridotta mobilita, come previsto dai Regolamenti comunitari di riferimento.