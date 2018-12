ENAC, il Direttore Alessio Quaranta alla seconda Conferenza di alto livello sulla Security

editato in: da

(Teleborsa) – Il Direttore Generale dell’ENAC Alessio Quaranta e il Direttore Regolazione Security, Raffaella Marciani hanno partecipato alla seconda Conferenza di alto livello sulla Security dell’Aviazione (Second High-Level Conference on Aviation Security – HLCAS/2), organizzata presso la sede centrale dell’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile (ICAO) a Montreal, in Canada.

Alla riunione hanno preso parte oltre 540 partecipanti in rappresentanza di 107 Stati membri e 22 organizzazioni internazionali e regionali e associazioni industriali.

Il Direttore Quaranta, in qualità di Focal Point security di ECAC (European Civil Aviation Conference), responsabile, pertanto, per le politiche di security applicabili ai Paesi dell’organizzazione intergovernativa paneuropea che riunisce 44 Paesi membri (i 28 comunitari più 16 non comunitari) e che fa parte dell’ICAO, nonché nel suo ruolo di Vice Presidente della stessa ECAC, ha coordinato, insieme alla Presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea dell’Austria, le posizioni dell’Unione Europea rispetto ai temi trattati nella due giorni di lavori, che si sono svolti nelle giornate del 29 e del 30 novembre 2018.

Alessio Quaranta, è intervenuto alla Conferenza portando la posizione europea su temi di rilievo e sugli approcci alla gestione dei rischi di security, sottolineando:

– l’importanza del sistema reporting;

– la rilevanza della promozione della consapevolezza in ambito di security tra tutti gli attori che contribuiscono all’implementazione del Programma nazionale della sicurezza aerea;

– il lavoro predisposto dal Working Group of Training dell’ICAO di cui l’Italia fa parte, perfettamente in linea con le azioni del GASeP, persegue obiettivi prioritari per il rafforzamento sostenibile della sicurezza a livello globale, quali il miglioramento della consapevolezza e della risposta al rischio; lo sviluppo della cultura della sicurezza- “security culture”; il miglioramento delle risorse tecnologiche e la promozione dell’innovazione; il perfezionamento delle attività di sorveglianza e controllo della qualità dei processi; l’incremento della cooperazione e supporto.

– Il gruppo di lavoro, in riferimento alla priorità di sviluppo della “security culture” ha prodotto strumenti utili per fornire un ausilio ai Paesi volto a migliorare le attività nei vari ambiti, dall’ambiente organizzativo, ai comportamenti organizzativi, alla formazione alla consapevolezza della leadership.

Con riferimento a uno dei temi di maggior rilevanza trattati nella conferenza, ovvero le minacce interne, il Direttore Generale Quaranta ha sottolineato l’importanza di un approccio multilivello per contrastare tali minacce, che contempli, oltre a interventi normativi, il raggiungimento di una sempre maggiore consapevolezza.

Il Direttore Regolazione Security dell’ENAC, Raffaella Marciani, è intervenuta in tema di misure effettive ed efficienti per la sicurezza della aviazione evidenziando che l’approccio per implementarle deve essere sostenibile, ragionevole ed equilibrato, deve tener conto delle migliori pratiche (best practice) e delle esperienze maturate negli altri Paesi. Ha ricordato anche l’invito dell’ICAO ad avvalersi del RCS – Global Risk Context Statement, strumento di analisi del rischio, proprio per identificare le misure possibili per la mitigazione del rischio.