ENAC: il calcestruzzo non viene impiegato nella pavimentazione delle piste

(Teleborsa) – Il rifacimento della pista di volo dell’Aeroporto Marconi ha prodotto qualche imprecisione nelle comunicazioni seguite alla conclusione dei lavori e alla riapertura dello scalo. Una nota stampa della società Calcestruzzi, ripresa e pubblicata da un quotidiano locale, riferiva dell’impiego di calcestruzzo rapido nello specifico intervento sulla pista dell’Aeroporto di Bologna. Sulla questione è intervenuta ENAC, per precisare che “il prodotto dalla Calcestruzzi è stato impiegato all’Aeroporto di Bologna per eseguire alcuni interventi di manutenzione ordinaria del piazzale sosta aeromobili. Gli interventi di manutenzione della pista non prevedono, infatti, l’impiego di calcestruzzo negli strati della pavimentazione che, invece, è stata realizzata con strati di misto cementato e strati in conglomerato bituminoso“.

ENAC precisa, inoltre, di “non avere rilasciato alcuna attestazione che possa qualificare il produttore del materiale quale fornitore riconosciuto per tutti gli aeroporti civili su tutto il territorio nazionale”. La società di gestione dell’aeroporto Marconi sottolinea che la riapertura in tempi rapidi alle operazioni di volo “è stata determinata dall’organizzazione messa in campo dal gestore”. Calcestruzzi ha spiegato, scusandosi, che si è trattato di un malinteso comunicativo. Il materiale in questione è stato sviluppato nel laboratorio del Centro innovazione di prodotto di Italcementi a Bergamo.