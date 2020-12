editato in: da

(Teleborsa) – Giovedì 17 dicembre 2020 il sindacato UNADIS, Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato, ha proclamato uno sciopero di 4 ore dalle dalle 10 alle 14.

È quanto segnalato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile in una nota. L’ENAC invita, pertanto, i passeggeri con voli programmati per la giornata del 17 dicembre, a contattare la compagnia aerea di riferimento per verificare l’effettiva operatività del proprio volo.