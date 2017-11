Enac e Sea insieme per il punto sul progetto a Linate per facilitare il volo degli affetti da autismo

(Teleborsa) – E’ di quasi un anno fa l’adesione dell’Aeroporto di Milano Linate al progetto “Autismo, in viaggio attraverso l’aeroporto” ideato dall’ENAC con la collaborazione di Assaeroporti, delle società di gestione aeroportuale e delle associazioni di settore. Ora c’è stato il momento del “punto sulla situazione” da parte dell’Ente per l’Aviazione Civile e appunto il gestore SEA sull’evoluzione nell’assistenza ai passeggeri con disabilità, presenti rappresentanti del Comune di Milano e delle associazioni dei disabili e invalidi civili per un confronto “a più voci” su questo tema.

Il progetto, partito come “progetto pilota” sull’Aeroporto di Bari nel novembre 2015, è stato sviluppato con la collaborazione della Fondazione Italiana per l’Autismo Onlus e con la Federazione Fantasia Onlus. Obiettivo principale quello di aiutare le persone autistiche a vivere con serenità il viaggio aereo, permettendo loro, con un iter individuato dall’ENAC in coordinamento con le società di gestione, di poter visitare anticipatamente la realtà aeroportuale e di ottenere numerose informazioni sull’esperienza che si accingono a vivere attraverso materiale dedicato, pubblicato sui siti delle società di gestione aderenti all’iniziativa.

L’aeroporto di Milano Linate ha adottato il protocollo pubblicato sul proprio sito web (http://www.milanolinate-airport.com/it/guida-per-il-passeggero/passeggeri-a-ridotta-mobilita/progetto-autismo) nella sezione dedicata alla mobilità ridotta, accompagnandolo con la descrizione del cosiddetto “percorso sociale”. Il progetto “Autismo, in viaggio attraverso l’aeroporto” intende fornire alcune semplici raccomandazioni ed elementari strategie rivolte agli accompagnatori per aiutare bambini e adulti autistici ad accettare serenamente il loro percorso di viaggio.

SEA ha illustrato come dall’inizio dell’anno, ovvero da quando è disponibile la procedura per visitare l’aeroporto prima del viaggio, sono state gestite presso l’aeroporto di Milano Linate le richieste. Le visite delle persone assistite, affette da differenti spettri di autismo, si sono svolte con un colloquio iniziale con gli accompagnatori a cura del responsabile del servizio di Sala Amica e successivamente sono proseguite con il percorso in aerostazione previsto per le assistenze.

In apertura di incontro, il Direttore Aeroportuale Lombardia dell’ENAC, Monica Piccirillo, ha evidenziato come siano “numerosi gli aeroporti nazionali che hanno aderito al progetto nel corso di questi due anni, cogliendo l’alto valore sociale dell’iniziativa volta a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini, e coinvolgendo, quali attori principali, anche le associazioni territoriali che si occupano dei problemi collegati allo spettro autistico. L’integrazione tra l’Ente regolatore, Assaeroporti, le società di gestione e le associazioni territoriali contribuisce a attuare percorsi ad hoc per essere al fianco dei soggetti autistici e dei loro familiari durante l’esperienza del viaggio aereo”.

“Il coinvolgimento di SEA nell’iniziativa – ha dichiarato Giorgio Medici, Responsabile Customer Care di SEA – è un nuovo importante e positivo passo avanti nel percorso intrapreso a partire da quando, nel 2006, l’Europa ha affidato ai gestori aeroportuali i servizi di assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. Anche in questa occasione i primi passeggeri che hanno usufruito di questo servizio hanno manifestato la loro soddisfazione nell’incontrare un aiuto concreto per accedere al viaggio in aereo, disegnato sulle delicate esigenze di questi specialissimi ospiti. La nostra ambizione è confermare questa nostra caratteristica all’interno di un quadro dove già in generale gli aeroporti svolgono un ruolo apprezzato e importante”..