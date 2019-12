ENAC, Direttore Generale Quaranta partecipa a CdA EASA

editato in: da

(Teleborsa) – Il 12 e 13 dicembre, a Colonia, si è svolto il Consiglio di Amministrazione dell’EASA, Agenzia per la sicurezza del trasporto aereo dell’Unione europea, a cui hanno partecipato, per l’ENAC il Direttore Generale Alessio Quaranta, il Vice Direttore Generale Alessandro Cardi e il Direttore Operazioni Centro Marco Silanos.

In apertura si è svolta l’elezione del nuovo Presidente del Management Board EASA che riunisce i rappresentanti degli Stati membri dell’Agenzia e della Commissione europea. I partecipanti hanno eletto all’unanimità Piotr Samson, Direttore Generale dell’aviazione civile della Polonia.

I lavori sono quindi proseguiti affrontando diverse tematiche, tra cui: le sfide legate alla congestione e la mancanza di capacità aerea e terrestre; l’ottimizzazione delle rotte per la riduzione delle emissioni di CO2, le tecnologie digitali che possono contribuire a migliorare la gestione del traffico aereo; gli effetti della Brexit sull’industria e sull’EASA; la revisione della regolazione e il Piano Europeo per la safety dell’aviazione; il progetto Ecolabel lanciato a giugno 2019 per attribuire un marchio di qualità ecologica alle prestazioni delle

compagnie aeree.