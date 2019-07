ENAC, Direttore Generale Quaranta inaugura nuova sede JAA TO ad Amsterdam

editato in: da

(Teleborsa) – Il Direttore Generale dell’ENAC Alessio Quaranta si è recato oggi, 5 luglio, ad Amsterdam per la consueta visita bimestrale presso JAA-TO (Joint Aviation Authorities – Training Organisation), organizzazione internazionale di diritto olandese di formazione aeronautica in cui dal settembre 2014 ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e in cui è stato anche Direttore Generale dal 2015 al 2016.

La visita è stata incentrata sulla definizione delle strategie che dovranno essere implementate nel breve e medio futuro, alla luce degli ottimi risultati raggiunti e confermati nel corso degli anni dall’organizzazione, anche a livello finanziario. Con l’occasione, inoltre, ha inaugurato la nuova sede che da Hoofddorp si è trasferita in un centro più ampio e dotato di tecnologie all’avanguardia, vicino all’aeroporto di Amsterdam Schiphol, proprio per far fronte alle numerose richieste di formazione aeronautica.

“Il settore deve farsi trovare pronto con le professionalità necessarie per far fronte alla prevista forte crescita della domanda nei prossimi anni – ha commentato Alessio Quaranta in qualità di Presidente Consiglio JAA TO. La formazione armonizzata tra tutti gli Stati membri dell’ICAO, in un settore che per propria vocazione non ha confini e non può permettersi di lasciare nessuno Stato indietro, e gli aggiornamenti professionali continui di alto livello devono contribuire sempre di più a garantire in sicurezza gli spostamenti aerei di tutti noi”, ha aggiunto.

JAA TO è una fondazione di diritto olandese senza scopo di lucro che fornisce, da oltre 46 anni, corsi di formazione in diversi settori dell’aviazione con l’obiettivo di contribuire a migliorare la sicurezza aerea e promuovere l’aggiornamento sulle normative europee e sui

regolamenti ICAO – International Civil Aviation Organization. JAA TO è associato dell’ECAC – European Civil Aviation Conference, è membro dell’EASA, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, ed è centro di eccellenza per la formazione regionale dell’ICAO RTCE – Regional Training Centre of Eccellence.