ENAC, Direttore generale Quaranta confermato vice Presidente dell’ECAC

(Teleborsa) – Il Direttore Generale dell’ENAC, Alessio Quaranta, è stato confermato Vice Presidente dell’ECAC, European Civil Aviation Conference, l’organizzazione intergovernativa paneuropea che riunisce 44 Paesi membri e fa parte dell’ICAO (International Civil Aviation Organization).

La nomina, che consolida ulteriormente il ruolo strategico dell’Italia nell’ambito dell’aviazione civile europea, è stata formalizzata oggi, 11 luglio 2018, durante a Sessione Plenaria triennale dell’ECAC. Quaranta, che resterà in carica per altri 3 anni, ricoprendo la posizione a livello gratuito come per gli altri incarichi internazionali di cui è titolare, ha ricevuto contestualmente il rinnovo del ruolo di Focal Point Security & Facilitation.

Il Direttore dell’ENAC in questa posizione sarà responsabile della sicurezza intesa come security, ovvero la prevenzione da atti illeciti in ambito aereo e aeroportuale, e dell’individuazione di eventuali misure di protezione da azioni di terrorismo per i Paesi membri dell’ECAC, armonizzando le misure comuni di protezione.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti di Facilitation, Quaranta continuerà a seguire le questioni relative all’immigrazione con l’obiettivo di condividere esperienze e sviluppare le migliori pratiche sulle procedure di controllo delle frontiere e su aspetti attuativi come, ad esempio, i sistemi automatizzati di controllo alle frontiere, la raccolta dei dati biometrici, dei dati API – Advance Passenger Information, e di quelli denominati PNR – Passenger Name Record.

Sempre nell’ambito di questa funzione rientra, inoltre, il coordinamento delle disposizioni relative alle persone a mobilità ridotta in tutti gli Stati membri dell’ECAC, della banca dati relativa ai reclami e, più in generale, di tutte le forme di tutela degli utenti del settore che hanno disabilità o mobilità ridotta.

“Esprimo un augurio di buon lavoro al Direttore Quaranta che continua a portare in Europa e nei consessi internazionali le competenze e la professionalità del sistema aeronautico”., ha commentato il Presidente dell’ENAC Vito Riggio sulla notizia della nomina.