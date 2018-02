ENAC, Dg Quaranta sulle gare per le concessioni: “Compito non facile, ma andiamo avanti”

(Teleborsa) – L’ENAC procede con la pubblicazione dei bandi di gara per le concessioni agli aeroporti di aviazione generale, con qualche difficoltà relativa alle documentazioni che attestano la proprietà, ma spesso si tratta di infrastrutture destinate agli appassionati più che di scali utili a livello commerciale. Diverso il caso di Roma Urbe che ha delle potenzialità.

Lo ha detto il Direttore generale dell’ENAC, Alessio Quaranta, in una intervista rilasciata a Teleborsa, in occasione del convegno “Trasporto aereo: volano per lo sviluppo del Paese” organizzato dall’ENAV.

Le gare Enac per le concessioni agli aeroporti di aviazione generale tipo Roma Urbe procedono faticosamente e a rilento. Come si sta muovendo l’ENAC e cosa accadrà per le infrastrutture non “appetibili” ed alle gare andate deserte?

“Non è un compito semplice. Abbiamo incontrato una serie di difficoltà spesso e volentieri legate al fatto che, nell’andare a verificare le mappe catastali, ci siamo accorti che non eravamo nemmeno gestori e proprietari del sedime che stavamo gestendo, il che significa l’impossibilità di mettere a gara infrastrutture che non ci appartenevano“, ha affermato Quaranta.

“Stiamo cercando di sistemare un po’ tutto, nel frattempo le stiamo pubblicando appena pronta la documentazione, abbiamo recente pubblicato Bresso, Capua, pubblicheremo a breve altre gare”, ha chiarito.

“Non è sempre facile trovare investitori appetibili, perché si tratta ovviamente di infrastrutture che non hanno una appetibilità dal punto di vista commerciale. Si tratta più della possibilità di trovare appassionati che magari si raggruppino in consorzio per poterle gestire”, ha sottolineato il Dg di ENAC.

“Per l’Urbe il discorso è un po’ diverso, perché ha una sua potenzialità di crescita, sia pure nelle limitazioni che ha un aeroporto nel pieno centro cittadino romano, che già da oggi vede una serie di insediamenti di attività che lo renderà sicuramente appetibile ad un investitore privato”, ha concluso Quaranta, precisando “anche qui abbiamo avuto qualche difficoltà perché abbiamo ancora necessità di acquisire la documentazione da parte di altre amministrazioni, la titolarità del demanio che ancora non ci appartengono”.