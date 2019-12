ENAC, Consiglio Nazionale Psicologi istituisce profilo dello psicologo dell’aviazione

editato in: da

(Teleborsa) – Su proposta dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha deliberato uno specifico profilo di “Psicologo dell’Aviazione” accreditato presso l’ENAC.

Le tematiche come il fattore umano, lo studio degli errori, lo sviluppo dei programmi sulle risorse dei team, la fatica del lavoro in aviazione e altro, sono presenti da tempo nelle norme aeronautiche, per l’impatto che hanno sulla safety.

In particolare, il Regolamento (UE) numero 1042/2018 ha introdotto nuove regole e nuovi obblighi per gli operatori, in vista di una maggiore attenzione alla valutazione e al mantenimento dell’idoneità psico-fisica degli equipaggi di condotta e di cabina. Tutta la comunità aeronautica, a livello sia europeo sia internazionale, riconosce l’importanza del benessere psicologico del personale impegnato in aviazione e di un supporto volto a fornire assistenza nel riconoscere, affrontare e superare eventuali problemi che ne potrebbero pregiudicare la capacità di esercitare in sicurezza la professione.

Tutti questi temi, conosciuti come Programmi di Supporto e attività di Psychological Assessment, sono stati recepiti nelle norme in vigore nel trasporto aereo commerciale, obbligatorie già dal prossimo 14 agosto 2020, che prevedono la figura del Mental Health

Specialist e dell’Aviation Psychologist.

L’istituzione di questa figura rappresenta un primo traguardo, raggiunto d’intesa con l’Ordine Nazionale degli Psicologi, finalizzato a una specifica qualificazione per i professionisti volta a contribuire al mantenimento dei più alti livelli di safety.