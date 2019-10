editato in: da

(Teleborsa) – L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) rende noto che i programmi presentati dalla compagnia aerea iraniana Mahan Air per la stagione di traffico IATA Winter 2019-2020 (che termina il 28 marzo 2020) sono stati autorizzati dall’ENAC solo per un periodo limitato di tempo, fino al 15 dicembre 2019, al fine della riprotezione dei passeggeri che hanno acquistato i titoli di viaggio venduti nei mesi scorsi dalla compagnia.