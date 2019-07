ENAC autorizza in anticipo ritorno a uso alternato piste a Malpensa

editato in: da

(Teleborsa) – ENAC ha approvato il ritorno all’uso alternato delle piste per decolli e atterraggi presso l’aeroporto di Malpensa, in anticipo rispetto alla data del 5 agosto stabilita nella precedente autorizzazione.

La decisione è stata presa alla luce del successodel progetto “Bridge”, finalizzato a spostare i voli da Milano Linate a Malpensa, in occasione della chiusura dello scalo cittadino per tre mesi per lavori straordinari. “Le operazioni aeroportuali – sottolinea l’Ente- si sono svolte regolarmente, senza mostrare criticità legate all’aumento dei volumi di traffico”.

Superato quindi il vincolo iniziale dei decolli per pista 35R, che aveva lo scopo di consentire l’adattamento graduale del sistema aeroportuale ai nuovi flussi di traffico, per una gestione più semplice delle operazioni prima di passare allo scenario standard.

L’ENAC evidenzia che le decisioni riguardano la gestione in sicurezza delle operazioni di uno scalo senza, tuttavia, trascurare le istanze della popolazione che vive a ridosso dell’aeroporto.