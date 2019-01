Enac assume il ruolo di Exercise Leader a VOLCEX 19

editato in: da

(Teleborsa) – L’Italia è il Paese organizzatore e l’ENAC, in stretta collaborazione con l’ENAV e l’Aeronautica Militare, avrà il ruolo di Exercise Leader per VOLCEX 19. Annunciata nei giorni scorsi in occasione del meeting a Napoli per la verifica degli esiti di ICAO VOLCEX 18, l’esercitazione di quest’anno prevede l’adozione di uno scenario di simulazione di eruzione vulcanica del Vesuvio di tipo esplosivo (Volcano Explosive Index 4 secondo la scala adottata in ambito internazionale), con contaminazione estesa da ceneri vulcaniche degli spazi aerei nazionali e dell’Europa centro orientale.

Per questa esercitazione, l’Ente, in qualità di Exercise Leader, dovrà predisporre la Direttiva di esercitazione, insieme al Network Manager di Eurocontrol e al Segretariatodell’Ufficio ICAO EUR/NAT di Parigi, assicurando anche il coordinamento della partecipazione a tutte le attività delle strutture nazionali e internazionali coinvolte (Air Navigation Service Providers, Meteorological Watch Offices, Notam Offices), agendo in collaborazione con le strutture dedicate di Eurocontrol (European Aviation Crisis Coordination Cell e Aircraft Operator Crisis Coordination Cell).

Tali esercitazioni annuali di Crisis Management ICAO (International Civil Aviation Organization), vedono coinvolti gli Stati membri dell’organizzazione che rientrano nell’area ECAC (European Civil Aviation Conference), e prevedono la simulazione di un’eruzione vulcanica con immissione di ceneri vulcaniche in atmosfera, con conseguente contaminazione estesa degli spazi aerei europei.