ENAC, Alessio Quaranta confermato Presidente EATEO

(Teleborsa) – Il Direttore Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Alessio Quaranta, è stato confermato Presidente di EATEO (European Association of Aviation Training and Educational Organisations), organizzazione europea che di occupa di formazione aeronautica.

La conferma è avvenuta in occasione dell’Assemblea generale che si è svolta oggi, 9 novembre 2018, a Bruxelles, e che è stata preceduta da un Simposio internazionale dedicato al tema della cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti in attività di istruzione e formazione aeronautica presieduto dal Direttore Quaranta.

L’incontro, dal titolo “Training as an important instrument in aviation safety and development. The need for cooperation between all stakeholders at regional and interregional level”, è stato organizzato con il supporto e la partecipazione dell’ICAO (International Civil Aviation Organization) e dell’ECAC (European Civil Aviation Conference) ed è stato ospitato da Eurocontrol.

Ha visto la partecipazione di numerosi delegati e, in particolare, di rappresentati della Federal Aviation Administration (l’autorità dell’aviazione civile USA), African Aviation Training Organisations e Singapore Aviation Academy.

Dal Simposio è emersa la necessità di uno stretto coordinamento, sia a livello regionale, sia interregionale, tra tutti gli attori del sistema aviazione (regolatori, associazioni di categoria, università, centri di ricerca, compagnie aeree, aeroporti e fornitori di servizi di navigazione aerea) al fine di attuare politiche comuni di formazione.