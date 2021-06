ENAC: accordo Unione Europea-ASEAN

editato in: da

(Teleborsa) – L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile informa che in occasione dell’incontro straordinario del Senior Transport Official Meeting (STOM) tra l’Unione Europea e l’Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (ASEAN) del 2 giugno scorso, a cui ha partecipato l’ENAC per l’Italia, è stato concluso positivamente un accordo globale sul trasporto aereo denominato Comprehensive Air Transport Agreement (CATA).



Si tratta – si legge – di un importante traguardo per la policy europea delle Relazioni Estere (RELEX), e rappresenta la prima intesa bloc-to-bloc su scala mondiale mirata a rafforzare la connettività e lo sviluppo economico tra i 37 Stati membri di ASEAN e dell’Unione Europea.

L’accordo di trasporto aereo incrementerà in modo significativo le attuali relazioni e avvicinerà ulteriormente le regioni, con i conseguenti benefici economici. I vettori aerei avranno, tra i vari vantaggi, ampie facoltà operative, l’utilizzo dei diritti di quinta libertà nel

numero di 14 frequenze settimanali per i voli passeggeri e senza limitazione di frequenze per i voli solo merci.

Previste importanti disposizioni a salvaguardia della concorrenza leale e a supporto dei cosiddetti “doing business”, in aggiunta a una cooperazione rafforzata in materia di safety, air traffic management, protezione dei consumatori, ambiente e tematiche sociali. Si rileva in particolare l’iniziativa UE-Sudest Asiatico sulla Cooperazione nel mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici.