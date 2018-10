ENAC a Vienna per il vertice europeo sull’aviazione civile

editato in: da

(Teleborsa) – Fare il punto sulla strategia dell’Unione Europea per l’aviazione lanciata nel dicembre 2015 e guardare al suo sviluppo futuro con l’obiettivo di generare crescita per le imprese europee, promuovere l’innovazione, diminuire i costi per gli utenti e aumentare la connettività. E’ stato questo il tema centrale del principale del vertice europeo sull’aviazione civile svoltosi a Vienna il 3 e 4 ottobre 2018 cui hanno preso parte i ministri dei trasporti dell’Ue, le istituzioni europee e gli operatori del settore aereo.

Il Direttore Generale dell’ENAC, Alessio Quaranta, che ha partecipato alla due giorni di lavori, ha moderato nella mattinata di oggi il panel “External dimension of european aviation strategy”. In questa sessione sono state approfondite le sfide che dovranno essere affrontate nella negoziazione dei nuovi accordi globali tra l’UE e i Paesi Terzi, tra le quali partnership che consentano di promuovere la competitività dell’aviazione europea a livello globale; l’incremento della connettività e le quinte libertà di traffico; la liberalizzazione degli investimenti stranieri delle compagnie aeree europee.

I lavori si sono svolti con la partecipazione della Commissaria UE per i trasporti Violeta Bulc, dei Ministri dei trasporti di Austria, Olanda e Romania, dei membri del Parlamento europeo, dei rappresentanti delle autorità per l’aviazione civile dei vari Stati membri, della Commissione europea e dei più importanti operatori del settore.

Il primo giorno del summit è stato dedicato alle priorità strategiche dell’aviazione, con particolare riguardo alle criticità legate alla capacità aeroportuale, la congestione e il ritardo dei voli e la gestione dello spazio aereo.

In focus anche lo sviluppo di nuove tecnologie, come i droni, che devono essere sviluppati con criteri di sostenibilità per contribuire alla implementazione di una “green aviation” a basso inquinamento, sia per le emissioni di CO2, sia acustico.

Durante il secondo giorno, invece, sono state approfondite alcune tematiche di rilievo del settore.