ENAC: a Parigi, il 10° meeting del “Facilitation Programme Management Group”

(Teleborsa) – Il Direttore Generale dell’ENAC, Alessio Quaranta, ha presieduto oggi 18 gennaio, a Parigi, il 10° meeting del “Facilitation Programme Management Group” dell’ECAC (European Civil Aviation Conference), l’organizzazione intergovernativa paneuropea, fondata nel 1955, che riunisce 44 Paesi membri (i 28 comunitari più 16 non comunitari) e fa parte dell’ICAO.

All’interno dell’organizzazione Quaranta ricopre il ruolo di Vice Presidente da settembre 2017 e da aprile 2016 è Focal Point per Security & Facilitation, ovvero responsabile europeo per la sicurezza (Security), incluso antiterrorismo e prevenzione da

atti illeciti in ambito aereo e aeroportuale, e per le Facilitazioni, comprese le questioni relative all’immigrazione e alle procedure di controllo delle frontiere.

In tale ambito oggi il DG Quaranta ha coordinato i lavori dei gruppi e sottogruppi che si occupano di Facilitazioni. Tra gli obiettivi principali del FPMG vi sono quello di definire e monitorare l’attuazione del programma di lavoro dell’ECAC relativo alle Facilitazioni, che è tra i temi prioritari per l’aviazione civile; l’armonizzare le misure comuni tra i Paesi membri in relazione alle nuove sfide poste dal settore e coordinare le posizioni degli Stati membri ECAC da presentare nei consessi ICAO. Nello specifico, il decimo meeting del Gruppo ha discusso oggi dell’implementazione del programma di lavoro per il 2019 e si è confrontato sulle priorità e sui temi strategici relativi alle Facilitazioni, in preparazione della 40a Assemblea Generale dell’ICAO che si svolgerà a Montreal dal 24 settembre al 4 ottobre 2019.