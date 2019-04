Emissioni, FCA pronta a pagare centinaia di milioni a Tesla per rispettare parametri europei

editato in: da

(Teleborsa) – Fiat Chrysler (FCA) pagherà centinaia di milioni di euro a Tesla per calcolare i veicoli elettrici del produttore americano nella propria flotta e rispettare così i parametri Ue in fatto di emissioni di Co2 previsti per il 2020. Lo scrive il Financial Times aggiungendo che come risulta dal sito della Commissione europea, FCA avrebbe formato un pool aperto con Tesla lo scorso 25 febbraio.

Il limite previsto dall’Ue per il 2020 è di 95 grammi per chilometro: con questa operazione, il Gruppo automobilistico italo americano potrà compensare le emissioni di anidride carbonica dalle sue auto grazie a quelle del produttore USA elettrico, abbassando la sua cifra media a un livello ammissibile.