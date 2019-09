Emirates introduce l’imbarco biometrico per i voli USA

editato in: da

(Teleborsa) – Emirates si distingue ancora nel campo delle tecnologie diventando la prima compagnia aerea al di fuori dell’America a ricevere l’approvazione per l’imbarco biometrico dall’U.S. Customs Border Protection (CBP).

Presto, i clienti che volano da Dubai verso una delle 12 destinazioni di Emirates negli Stati Uniti saranno in grado di scegliere ai gates la tecnologia di riconoscimento facciale, riducendo il tempo impiegato per i controlli di identità a due secondi o anche meno.

Abdulla Al Hashimi, Vicepresidente di Emirates Group Security ha dichiarato: “La sicurezza e la protezione rimarranno sempre la nostra priorità numero uno, poiché Emirates continua a esplorare e investire in soluzioni innovative per viaggi senza problemi che aiutano i nostri clienti a volare meglio. Il nostro obiettivo finale è aiutare i nostri passeggeri a viaggiare ‘senza carta’, senza la necessità di passaporti e documenti di identità. L’imbarco biometrico rappresenta un ulteriore passo verso l’ottimizzazione dei processi presso il nostro hub utilizzando la tecnologia digitale, facendo risparmiare tempo ai nostri clienti e offrendo loro tranquillità. Stiamo parlando con le autorità di diversi paesi per rendere il riconoscimento facciale una tecnologia accettabile e accessibile”.

John Wagner, Vice Assistente della Commissione Esecutiva, Office of Field Operations, U.S. Customs and Border Protection, ha dichiarato: “La Customs Border Protection ha lavorato con i nostri stakeholder come Emirates per costruire un processo di viaggio semplificato ma sicuro che si allinea con gli standard di CBP e con gli sforzi di modernizzazione del settore dei viaggi. Confrontando il volto di un viaggiatore con il passaporto o la foto del visto precedentemente forniti a scopo di viaggio, abbiamo semplificato la verifica dell’identità che protegge e migliora ulteriormente l’esperienza del cliente“.