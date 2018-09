Emirates “guarda con interesse” Etihad per creare la più grande compagnia del mondo

editato in: da

(Teleborsa) – Emirates di Dubai sta da tempo studiando l’acquisizone della “vicina” Etihad di Abu Dhabi, tanto è vero che già da alcuni mesi si avvale di piloti in esubero della “cugina” emiratina dovuta alla contrazione dei collegamenti a causa della seria crisi economica in cui è piombata appunto Etihad anche per la non buona gestione di diversepartnership, come conAlitalia e Air Berlin.

Operazione, quella che ora si sta apertamente profilando, ma che sarebbe stata avviata da tempo tra i due “cugini emiri” proprietari delle due aerolinee, che porterebbe alla creazione della più grande compagnia aerea del mondo.

Emirates, tra l’altro, possiede da sola in assoluto la più imponente ed estesa flotta di giganteschi Airbus A380 a due ponti con al momento 96 velivoli in servizio e altri 46 in attesa di consegna. Tutti con tanto di Suite private e Shower Spa in First Class, poltrone completamente reclinabili in Business Class, spazio extra e illuminazione personalizzata in Economy Class e Wi-Fi in tutte le classi di viaggio. Oltre a più di 150 Boeing 777 in massima parte già in servizio ed a 40 Boeing 787 in ordine e con consegne dal 2022.

Da parte sua Etihad dispone di altri 10 A380, di Boeing 787 e 777, di Airbus A350 e A330 e di numerosi Airbus A320 e A321 per il medio e corto raggio.