Emirates Flight Catering taglia le emissioni di CO2

(Teleborsa) – Emirates Flight Catering (EKFC), una delle aziende di catering più grandi al mondo, ha implementato con successo in tutta la sua struttura un avanzato impianto ad energia solare, grazie al quale sarà possibile ridurre di 3.000 tonnellate le emissioni di gas serra. L’iniziativa di EKFC supporta la Dubai Clean Energy Strategy 2050, lanciata nel 2015 dallo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sovrano di Dubai. Uno degli obiettivi di tale iniziativa è quello di ricavare da fonti rinnovabili, entro il 2050, il 75% del fabbisogno energetico dell’Emirato.

Lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e AD di Emirates Airline e Group, ha dichiarato: “La sostenibilità è un pilastro importante della strategia del Gruppo Emirates. Siamo impegnati nella gestione responsabile delle imprese e dell’ambiente e applichiamo tecnologie eco-efficienti in tutte le nostre attività al fine di ridurre al minimo il nostro impatto ambientale, nonostante la nostra crescita costante. Le ultime iniziative di Emirates Flight Catering aprono nuovi orizzonti per migliorare l’efficienza delle risorse, e sostengono il progetto che vede la Dubai del futuro come un centro globale per l’energia pulita e la green economy”.

Saeed Mohammed, Amministratore delegato di Emirates Flight Catering, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare questo ulteriore e significativo investimento a lungo termine, che rientra nella nostra strategia volta alla sostenibilità. Il nostro avanzato impianto ad energia solare ci aiuta a ottimizzare ulteriormente le risorse e migliorare l’efficienza ambientale, a beneficio di tutti i nostri stakeholder, compresi i nostri clienti, dipendenti e le comunità che ci circondano. Coerentemente con la nostra costante e peculiare ricerca della perfezione, ci impegniamo a fornire ai nostri clienti prodotti e servizi della migliore qualità possibile, utilizzando soluzioni sostenibili e innovative”.