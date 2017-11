Emirates, entra in flotta il 100esimo super jumbo Airbus A-380

(Teleborsa) – Emirates consegna il suo 100esimo A380, il super jumbo della Airbus, in occasione di una speciale cerimonia presso il centro di Amburgo della compagnia aerospaziale.

“E’ un momento eccezionale per Emirates, per Airbus e per i nostri numerosi partner coinvolti nel programma A380 – ha dichiarato lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, presidente e amministratore delegato di Emirates -. Non c’è dubbio che l’A380 abbia avuto un grande impatto positivo sul settore aerospaziale e sull’industria aeronautica, sostenendo centinaia di migliaia di posti di lavoro e stimolando l’innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti in molte aree correlate, come il catering, gli impianti aeroportuali e i prodotti di cabina, per citarne alcuni”.