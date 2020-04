Emirates, dopo lo stop di nuovo alcuni voli passeggeri dal 6 aprile

editato in: da

(Teleborsa) – Emirates riprende alcuni voli passeggeri. La compagnia ha ricevuto le autorizzazioni per ripristinare alcuni collegamenti a partire da lunedì 6 aprile da Dubai per Londra, Francoforte, Parigi, Bruxelles e Zurigo. Saranno 4 i voli settimanali per l’aeroporto londinese di Heathrow e trisettimanali verso le altre città di Germania, Francia, Belgio e Svizzera.

Dal Terminal 2 dell’aeroporto internazionale di Dubai, fino a nuovo avviso, questi voli trasporteranno solo passeggeri in uscita dagli Emirati Arabi Uniti. Emirates nelle stive degli aerei trasporterà anche merci in entrambe le direzioni, supportando il commercio e le comunità con il trasporto di beni essenziali.

“Questi servizi passeggeri iniziali – ha dichiarato Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e Ad della compagnia aerea e dell’intero Gruppo Emirates di proprietà del Governo di Dubai – sebbene limitati ai viaggiatori che soddisfano i requisiti di ingresso stabiliti dai Paesi di destinazione, saranno accolti con favore dai nostri clienti che desiderano tornare a casa e dalle loro famiglie. Desideriamo ringraziare il Governo degli Emirati Arabi Uniti e tutti i nostri partner per il loro supporto nell’assicurare il funzionamento dei nostri voli”.

“Con la speranza di riprendere al più presto tutte le operazioni – ha aggiunto Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum – siamo perfettamente consapevoli delle sfide affrontate da molte città nell’affrontare la pandemia da COVID-19. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità per riprendere i nostri servizi, tenendo ben presente la sicurezza e il benessere del nostro equipaggio e dei nostri clienti in ogni fase del viaggio. Esaminiamo continuamente la situazione e annunceremo eventuali servizi aggiuntivi man mano che torneranno a disponibili”.

Emirates, che utilizzerà i suoi aeromobili Boeing 777-300ER su queste rotte con posti in Business ed Economy, per motivi di salute e sicurezza, opererà un programma di servizio di volo modificato: non saranno disponibili a bordo riviste e altro materiale di lettura, mentre cibo e bevande continueranno a essere offerti nel corso del viaggio; imballaggio e packaging saranno modificati per ridurre i contatti durante il servizio pasti. I servizi Emirates di terra, come le Lounge negli aeroporti e “Chauffeur service”, non saranno invece disponibili per questo periodo. Tutti gli aeromobili Emirates saranno sempre sottoposti a processi avanzati di pulizia e sanificazione dopo ogni viaggio.