Emilia Romagna, sperimentazione conclusa per “Roger” App dei trasporti pubblici

(Teleborsa) – E’ durata un anno e si è conclusa positivamente la sperimentazione di Roger, la app di acquisto di biglietti del trasporti pubblici dell’Emilia Romagna. Compresi car e bike sharing, che conta già 3.000 utilizzatori e 4.500 biglietti venduti.

La App (scaricabile per sistemi Android e Apple), nata dagli sforzi congiunti di Tper, Seta, Start e Tep, offre innumerevoli servizi agli utenti oltre alla semplice vendita di biglietti. Roger infatti permette di confrontare le migliori offerte per i servizi dei trasporti, oltre che i possibili modi coi quali raggiungere le auto del servizio di car sharing, con le quali è possibile entrare in centro prendendo le preferenziali e attraversando le ZTL.

Sembra solo ieri che i quattro Presidenti delle aziende TPL avevano firmando l’accordo con il quale promettevano, sottoscrivendo sotto di esso un’appendice con la quale Roger viene definitivamente aperto all’uso pubblico, segnando così un nuovo inizio per i trasporti pubblici della Regione.