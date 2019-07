Emilia Romagna, Banco Bpm: “Dieci milioni di euro per le imprese agricole”

editato in: da

(Teleborsa) – Un plafond di 10 milioni di euro a favore delle imprese agricole dell’Emilia Romagna colpite dalle recenti emergenze climatiche. Come annunciato da Banco Bpm in una nota, in seguito agli eventi climatici di eccezionale gravità che nei mesi di maggio, giugno e anche in questi primi giorni di luglio hanno causato considerevoli danni alle aziende della Regione, l’Istituto ha deciso lo stanziamento di fondi per richieste di finanziamenti a condizioni agevolate.

Questo speciale plafond ha valenza per l’intera rete della Direzione Territoriale Emilia-Adriatica di Banco Bpm che ha filiali in tutta l’Emilia Romagna ed è volto ad aiutare le imprese a far fronte agli ingenti danni a colture e strutture agricole subiti negli ultimi mesi.

I fondi verranno stanziati dietro presentazione di una certificazione a firma dell’associazione di categoria o della compagnia assicurativa e potranno essere in forma di mutuo chirografario a speciali condizioni e con ammortamento modulato secondo le esigenze specifiche di ogni singola impresa o con linee di credito a breve termine.