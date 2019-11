Emergenza maltempo, crolli e voragini: paura in Liguria e Piemonte

editato in: da

(Teleborsa) – Italia nella morsa del maltempo ormai da giorni. Dopo l’acqua alta da record che ha messo in ginocchio Venezia dove nelle ultime ore è tornata la normalità, non si ferma la pioggia battente su gran parte dello Stivale, creando disagi e danni. Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 24 novembre, a causa di una frana, una porzione di circa 30 metri di viadotto della A6 Torino-Savona è crollata a circa 1,5 chilometri dalla località ligure, all’altezza del km 122 nella zona di Altare, in località Madonna del Monte.

“La imponente frana con una colata di 2 metri di fango ha travolto i pilastri, portando via 30 metri di campata di una carreggiata”, ha precisato il Governatore ligure Giovanni Toti annunciando contestualmente che la Regione chiederà lo stato di emergenza sulle aree coinvolte, un’estensione di quello già decretato dal Consiglio dei Ministri.



Per fortuna, non risultano coinvolti persone nè mezzi, come ha confermato la nota ufficiale Autostrada dei Fiori Spa rilasciata in serata dove si precisa che i tecnici “stanno verificando l’integrità del viadotto in direzione Savona che, ad una prima analisi, sembra non essere stato danneggiato dalla frana. “L’autostrada, in via cautelativa, rimarrà chiusa nel tratto compreso tra Millesimo e Savona, in direzione Savona, e tra Savona e Altare, in direzione Torino, finché non verranno completati i necessari accertamenti”, conclude la nota.

Paura anche in Piemonte dove una voragine di una decina di metri si è aperta intorno alle 21 sull’autostrada A21 Torino – Piacenza, all’altezza del chilometro 21, tra Asti e Villanova, in direzione del capoluogo piemontese. Un’auto in transito in quel momento è riuscita ad evitarla per un soffio. Il terreno, secondo una prima ricostruzione, è sprofondato a causa della pioggia incessante che si sta abbattendo su tutta l’area ormai da giorni.