Emergenza Coronavirus, tavoli tecnici a Palazzo Chigi

(Teleborsa) – Sono stati convocati nuovi tavoli tecnici a Palazzo Chigi sull’emergenza Coronavirus. L’obiettivo è lavorare alle misure che il Governo sta mettendo in campo al fine di implementarle e aggiornarle costantemente. Alle 17.00 si terrà un tavolo di raccordo sull’ultimo Dpcm che è stato emanato relativo alle ordinanze.

Parteciperanno i rappresentanti della Presidenza del Consiglio, della Protezione civile e dei vari ministeri. Un altro tavolo è previsto per domattina.Lo si apprende da fonti di Governo.

Intanto, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) ha convocato per venerdì mattina il tavolo con le principali associazioni di categoria del turismo per valutare i danni e affrontare le criticità che il settore sta vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus. Lo riporta un comunicato del ministero stesso.