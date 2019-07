Emera acquisisce l’8% di Eurotech

editato in: da

(Teleborsa) – Cambiamenti importanti nell’azionariato di Eurotech. EMERA S.r.l. ha acquisito fuori mercato una partecipazione dell’8,017% del capitale sociale della multinazionale quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A. e specializzata nella progettazione e realizzazione di schede e moduli embedded, edge computer, HPEC e soluzioni per l’internet of things.

Emera è una holding di partecipazioni, costituita nell’ambito di un club deal, che raccoglie al proprio interno figure imprenditoriali di spicco, tra cui Aldo e Beppe Fumagalli (già proprietari del Gruppo Candy Hoover) e i gruppi Bluenergy e Mitica.

Con l’acquisto della partecipazione, Emera diventa il secondo azionista di Eurotech dopo Leonardo S.p.A.

“Eurotech rappresenta a tutti gli effetti una multinazionale tascabile, un’eccellenza con know how tutto italiano in un settore tecnologicamente tra i più avanzati; per questo, Emera ha effettuato un investimento che considera di lungo periodo, puntando su Eurotech come uno dei protagonisti della quarta rivoluzione industriale”, ha commentato Antongiulio Marti, Presidente di Emera.