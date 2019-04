Embraer, “tripla certificazione” per E-195 E2 presto in servizio

editato in: da

(Teleborsa) – Embraer E 195-E2, il più grande velivolo da trasporto prodotto dal costruttore aeronautico brasiliano e “Ammiraglia” della E-Jet E2 family ideata sin dal 2011 e presentata al Paris Air Show 2013 come risposta alle iniziative Airbus e Boeing per il mercato di medio e corto raggio, ha ottenuto “tripla certificazione”: dall’autorità di Brasilia ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), dalla statunitense FAA (Federal Aviation Administration) e dall’europea EASA (European Aviation Safety Agency). I primi motori Pratt & Whitney per la nuova versione “195” sono stati consegnati a febbraio 2019 e offrono un consumo di carburante inferiore del 24% rispetto al “tipo” precedente.

E 195-E2 è lungo 41,5 metri, ne misura 10,9 in altezza e può trasportare un carico fino a 16.500 Kg con una capacità di 146 passeggeri (a seconda della configurazione della cabina) per una distanza di 4.800 Km alla velocità di 833 Km/h all’altitudine massima di 12.000 metri.

“Proprio come per l’E190-E2, abbiamo ottenuto ancora una volta la Type Certification dalle tre principali autorità regolatorie mondiali – ha affermato Paulo Cesar de Souza e Silva, Presidente e CEO di Embraer – e questo è un altro grande risultato per i nostri team, ottenuto nel momento giusto e superando le specifiche”

Il nuovo velivolo E195-E2 entrerà in servizio nella seconda metà del 2019 con Azul Linhas Aéreas Brasileiras e un secondo esemplare sarà consegnato poco dopo a Binter Canarias. “I nostri test di volo hanno confermato che l’aereo è migliore delle specifiche originali – ha aggiunto John Slattery, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation – mentre il consumo di carburante è inferiore di un altro 1,4% rispetto a quanto previsto con costi di manutenzione inferiori del 20%. Non c’è dubbio che le compagnie aeree apprezzeranno molto l’economia di questo aereo. Inoltre E195-E2 ha i livelli più bassi di rumore ed emissioni esterne e, come gli altri componenti più piccoli della “famiglia”, E 175-E2 ed E190-E2, ha gli intervalli di manutenzione più lunghi per la categoria velivoli a corridoio singolo, con 10.000 ore di volo per il controllo base”.

Anche il costruttore americano di motori Pratt & Whitney festeggia insieme ad Embraer il significativo traguardo, in quanto il jet è spinto esclusivamente dal motore Pratt & Whitney GTF PW1900G. “Congratulazioni a Embraer per la certificazione dei propri aeromobili E195-E2 – ha dichiarato Chris Calio, President of Commercial Engines at Pratt & Whitney – perché E2 stabilirà un nuovo punto di riferimento per le performance e la leadership ambientale nel mercato dei velivoli regionali”.