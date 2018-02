Embraco, Vestager: “Aiuti UE devono creare posti lavoro e non spostarli da uno Stato all’altro”

(Teleborsa) – Riflettori ancora puntati si su Embraco dopo che le trattative con i vertici di Whirlpool, gruppo che controlla il gruppo brasiliano sono naufragate.

Ieri, 20 febbraio, il Ministro per lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda è volato a Bruxelles nel tentativo di fermare il trasferimento delle linee produttive dello stabilimento da Riva di Chieri (TO) in Slovacchia, oggi 21 febbraio a tornare sull’argomento, il Commissario alla Concorrenza Margrethe Vestager che, come promesso, ha tenuto una conferenza stampa sulla questione.

Il Commissario da Bruxelles ha spiegato che le delocalizzazioni di imprese all’interno dell’UE, come nel caso della Embraco devono sottostare a regole europee precise quando coinvolgono aiuti e incentivi pubblici, perché il denaro dei contribuenti, come per esempio quello dei Fondi Strutturali europei serve a “creare nuovi posti di lavoro, non a spostare posti di lavoro da uno Stato all’altro”.

Secondo la Vestager, “qualunque azienda può individuare nel trasferimento della propria produzione in un altro Stato membro una opportunità di business, secondo la propria logica industriale, si possono avere delle buone ragione per farlo, e questo non è assolutamente una cosa preoccupante. Ma diventa nostra preoccupazione se c’è il coinvolgimento del denaro dei contribuenti”, ha spiegato la Vestager perché, ad esempio, i Fondi Strutturali comunitari devono servire a creare nuovi posti di lavoro, e non a spostarli da un Paese all’altro”.