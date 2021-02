Embraco, venerdì Todde incontra curatore e commissario Acc

editato in: da

(Teleborsa) – Venerdì 12 febbraio alle 9,30 la sottosegretaria al Mise Alessandra Todde incontrerà il curatore fallimentare della Ventures Maurizio Gili e il Commissario della Amministrazione Straordinaria Acc Wanbao Castro.

Scopo dell’incontro – fa sapere il Mise in una nota – è quello di coordinare lo sviluppo del progetto Italcomp così da garantire la prospettiva di continuità industriale necessaria alla richiesta di estensione della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Ventures e inoltre bloccare la procedura di licenziamento collettivo per gli operai.

Proprio ieri i sindacati hanno chiesto “un intervento incisivo del Mise di concerto con le Regioni Piemonte e Veneto per costituire Italcomp e mettere in sicurezza i 400 lavoratori di Torino e i 300 della Acc di Belluno”.