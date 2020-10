Emak sale al 98,42% di Lavorwash

editato in: da

(Teleborsa) – Comet, controllata di Emak, ha esercitato l’opzione per l’acquisto di un’ulteriore quota del 14,67% del capitale sociale di Lavorwash per un importo pari al 9.645 migliaia di euro. La transazione, che porta la quota di partecipazione di Comet al 98,42%, fa seguito agli accordi contrattuali sottoscritti in data 10 maggio 2017.

Significativa crescita delle vendite anche nel terzo trimestre

Nel corso del terzo trimestre è proseguito il trend positivo delle vendite del Gruppo, confermando le attese di inizio agosto. Il fatturato consolidato del Gruppo Emak per il terzo trimestre, valore gestionale provvisorio, si è chiuso con un incremento nell’intorno del 20% rispetto al pari periodo 2019, con crescite importanti per tutti i segmenti di business. Il buon risultato degli ultimi tre mesi determina una crescita cumulata dei primi nove mesi dell’anno di circa il 7% rispetto al pari periodo 2019.

Si tratta di dati preliminari. I risultati finali al 30 settembre 2020 saranno pubblicati dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’11 novembre 2020.