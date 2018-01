Emak sale al 100% controllata ucraina Epicenter

(Teleborsa) – Emak ha firmato un accordo per l’acquisto del 39% della controllata ucraina Epicenter LLC ancora in possesso del fondatore, per il corrispettivo pattuito di 340.000 euro. Emak salirà così al 100% del capitale sociale della società.

Il closing dell’operazione con il passaggio delle quote è fissato al 29 gennaio 2018.

Epicenter LLC, con sede in Ucraina a Kiev, è entrata a far parte del Gruppo Emak alla fine del 2011 e distribuisce i prodotti del Gruppo sul mercato ucraino. La società ha chiuso l’esercizio 2017 con un fatturato di 121 milioni di grivne (pari al cambio attuale a circa 3,5 milioni di euro).