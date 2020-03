Emak, i risultati del 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Emak ha realizzato ricavi consolidati pari a 434 milioni di euro rispetto a 452,8 milioni dello scorso esercizio, in diminuzione del 4,2%. Tale variazione – spiega la società nella nota dei conti – deriva dall’uscita dell’area di consolidamento di Raico S.r.l. per lo 0,7%, dall’effetto positivo del cambio per lo 0,6% e dalla riduzione dei volumi di vendita per il 4,1%.

L’Ebitda dell’esercizio ha raggiunto il valore di 46,1 milioni (46,9 milioni adjusted), rispetto a 49,4 milioni (50,8 milioni adjusted). L’EBIT è stato pari a 22 milioni, contro 34 milioni dello scorso esercizio. Il dato 2019 include svalutazioni per un ammontare di 2,1 milioni.

L’utile netto dell’esercizio 2019 è pari a 13,1 milioni, contro 25,6 milioni del 2018. Il risultato dell’anno è stato penalizzato dalla contabilizzazione di 2,1 milioni di svalutazioni.

La posizione finanziaria netta passiva si attesta a 146,9 milioni (di cui 15,9 milioni di debiti per impegni futuri relativi all’acquisto di residue quote di partecipazione di minoranza), rispetto a 117,4 milioni al 31 dicembre 2018.