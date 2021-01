Perché tutti parlano dell’effetto Elon Musk sui Bitcoin

editato in: da

È bastato un semplice accenno, o meglio un hashtag, sul suo profilo Twitter per fare schizzare il valore del Bitcoin. La criptovaluta per antonomasia ha visto un’impennata del +15,7% a 37.050 dollari, record dallo scorso 19 gennaio, soltanto perché Elon Musk, fondatore di Tesla, ha inserito nella sua biografia di Twitter #Bitcoin.

Cita i Bitcoin e il valore impenna: l’effetto Elon Musk

Prima della notizia, i prezzi della valuta digitale stavano scendendo da 34.400 a 32.000 dollari. Ma il piccolo gesto di Musk, che è stato visto come un’investitura del multimiliardario nei confronti di Bitcoin, ha provocato in soli 15 minuti il balzo del valore della moneta elettronica più famosa al mondo.

Cita i Bitcoin e il valore impenna: il caso Dogecoin

Non si tratta però di un episodio isolato dell'”effetto Musk” sulle criptomonete. Nell’arco delle ultime 24 ore, la Dogecoin, ha visto i suoi prezzi volare di oltre il +800%. Anche in questo caso il fondatore di Tesla, ha condizionato la crescita del rendimento, per aver postato su Twitter la copertina di un magazine che fa il verso a Vogue, ovvero “Dogue”.

La criptovaluta in principio nata con intenzioni scherzose ha preso il nome dal termine slang Doge, storpiando la parola “dog”, cane in inglese, con l’immagine del cane da caccia giapponese Shiba Inu, protagonista di molti “meme” sui social.

Ma non è tutto merito di Elon Musk: come successo col fenomeno GameStop, l’azione simultanea della comunità “SatoshiStreetBets” del forum online di Reddit, hanno fatto impazzire le quotazioni.

Cita i Bitcoin e il valore impenna: il precedente

In quel caso i 2,7 milioni di investitori amatoriali, iscritti al social, hanno iniziato a comprare le azioni della catena di negozi di videogiochi sull’orlo del fallimento, facendo volare in Borsa il titolo della società. Da un valore di 4 dollari di metà 2020, le sue azioni hanno raggiunto i 147 dollari.

Adesso la Dogecoin, diventata la Gamestop digitale, ha scalato improvvisamente posizioni in classifica diventando la nona criptovaluta al mondo. Il risultato delle attenzioni della comunità di Reddit, che ha visto nel post pubblicato da Musk come il segnale di “attacco”, è stato un incremento esponenziale della capitalizzazione, arrivata a 7,17 miliardi di dollari, per un valore di mercato totale salito a 8,2 miliardi.