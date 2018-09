Tesla, Musk patteggia con la SEC: dimissioni subito e multa da 40 milioni di dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Elon Musk lascerà la presidenza di Tesla, azienda di auto elettriche, e pagherà 20 milioni di dollari di multa – altri 20 li pagherà il colosso delle auto elettriche per un totale di 40 milioni di dollari – nell’ambito dell’accordo per il patteggiamento per l’azione legale per frode avviata nei suoi confronti dalla Securities and Exchange Commission (Sec), la Commissione per i Titoli e gli Scambi, ossia l’ente statunitense federale che vigila sul funzionamento della borsa, simile all’italiana CONSOB. L’intesa prevede che Musk potrà rimanere Ceo di Tesla ma deve rinunciare alla presidenza per almeno tre anni.

L’ACCUSA DI FRODE – Tutto era iniziato lo scorso 7 agosto, quando Musk, fondatore e amministratore delegato dell’azienda, aveva annunciato in un tweet confuso il ritiro di Tesla dalla Borsa, decisione che aveva poi ritrattato il 25 agosto.

La SEC ha motivato la decisione dicendo che l’annuncio del ritiro “era stato falso e fuorviante” e che “le dichiarazioni pubbliche false e fuorvianti e le omissioni di Elon Musk hanno provocato una confusione significativa in borsa e sulle azioni di Tesla, e danneggiato gli investitori”. Nelle ore immediatamente successive alla notizia, le azioni di Tesla hanno perso il 4 per cento.