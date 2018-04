Elkann: “Exor continuerà ad assicurare il suo supporto a FCA”

editato in: da

(Teleborsa) – Procede con rialzi frazionali il titolo di Fiat Chrysler Automobiles che a Piazza Affari mostra un +0,69% . E’ arrivato il via libera dai soci a tutte le proposte sottoposte all’Assemblea che si è tenuta oggi 13 aprile a Schiphol-Rijk, Olanda.

Gli Azionisti hanno approvato il bilancio 2017, rieletto tutti i membri del consiglio di amministrazione di FCA, ed eletto un nuovo amministratore. Confermati gli obiettivi per il 2018.

John Elkann e Sergio Marchionne sono stati rieletti Amministratori Esecutivi. Ronald L. Thompson, Andrea Agnelli, Tiberto Brandolini d’Adda, Glenn Earle, Valerie A. Mars, Ruth J. Simmons, Michelangelo A. Volpi, Patience Wheatcroft e Ermenegildo Zegna sono stati rieletti amministratori non esecutivi, mentre John Abbott è stato eletto come nuovo amministratore non esecutivo. Inoltre, la Ernst & Young Accountants è stata nominata revisore contabile della Società.

Marchionne durante l’assemblea ha preso la parola spiegando che il gruppo oltre a “ridurre l’indebitamento indebitamento industriale mira a azzerare il debito. Solo allora si potrà parlare di dividendo. “Se avremo la piacevole sorpresa dell’azzeramento del debito, il dividendo apparirà in futuro”.

John Elkann da parte sua ha garantito che: “Exor continuerà ad assicurare il suo supporto a Fiat Chrysler. la holding della famiglia Agnelli che controlla il gruppo automobilistico ha spiegato: “Confermo il nostro impegno”.

Gli Azionisti hanno inoltre delegato al Consiglio di Amministrazione il potere di acquistare azioni ordinarie della Società fino ad un massimo del 10% delle azioni ordinarie emesse alla data dell’Assemblea. In base alla delega, che non comporta per la Società alcun obbligo, ma è concepita per fornire flessibilità aggiuntiva, la Società può acquistare nei 18 mesi successivi all’

Assemblea azioni proprie, ad un prezzo che non sia superiore di più del 10% al prezzo medio di chiusura sul NYSE e/o sull’MTA nei cinque giorni precedenti l’acquisto.