Elisabetta Franchi, in passerella alla Borsa di Milano

(Teleborsa) – Elisabetta Franchi quota in Borsa la sua azienda di moda-abbigliamento attraverso conferimento della società alla Spac Spactiv promossa tra gli altri da Maurizio Borletti.

“Voglio vedere il brand lontano, con o senza di me”, ha affermato Elisabetta Franchi spiegando la scelta di quotarsi a Piazza Affari, nel corso del roadshow di presentazione agli investitori istituzionali e agli analisti, a Milano.

La prossima data chiave è l’assemblea di Spactiv, in agenda il 12 febbraio: gli azionisti dovranno approvare la fusione per incorporazione con il marchio di moda italiano di proprietà di Betty Blue. Se ci sarà l’ok dei soci, la società post-merger assumerà la denominazione di Elisabetta Franchi SpA e si collocherà in Borsa, sull’AIM, entro il primo semestre di quest’anno.