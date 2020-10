ELIS, Ruffinoni: serve rilancio e ripensare modalità lavoro del futuro

editato in: da

(Teleborsa) – Oltre 100 CEO di Grandi Imprese Italiane del Consorzio ELIS (63 CEO in presenza e 40 da remoto) si sono incontrati a Roma per tracciare insieme la rotta per la rinascita del Paese partendo dalla scuola, dall’impresa e dal lavoro accogliendo l’invito di Stefano Donnarumma (Terna ) e Marco Sesana (Generali Italia e Global Business Lines Generali).

Walter Ruffinoni, CEO di NTT Data EMEA & CEO NTT Data Italia e futuro Presidente di Semestre ELIS nel corso dell’incontro svoltosi presso Villa Blanc, sede Luiss Business School, ai microfoni di Teleborsa ha ribadito quale sia l’importanza di questo evento.

“Il valore dell’evento è approfittare di questo momento per ripensare la nuova modalità del lavoro del futuro; è un’occasione perché le aziende facciano sistema in un momento così particolare; ed è un’occasione per rilanciare proprio una voglia di collaborare a livello di aziende, con le università, quindi con startup, proprio per ridare quella forza, quella spinta che ci serve per cavalcare questo momento importante del nostro Paese di digitalizzazione forzata causata dal covid. Quindi è un momento bello e importante, serve un nuovo rilancio e abbracciare le nuove tecnologie per far si che le aziende italiane possano tornare a essere più competitive di prima”.