Elica, utili stabili nel primo trimestre

(Teleborsa) – Nel primo trimestre 2020 Elica ha registrato ricavi pari a 110,8 milioni di Euro, in flessione del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-5,7% al netto dell’effetto cambio), l’impatto negativo legato alla riduzione dei volumi – spiega la società in una nota – è stato parzialmente compensato dal price/mix positivo per +1,4%. I risultati del primo trimestre 2020 sono stati influenzati dal forte rallentamento registrato nel mese di marzo a causa dell’emergenza COVID-19 che ha visto il lockdown progressivo in EMEA e nel mondo oltre alla totale o parziale chiusura degli impianti produttivi. I risultati dei primi due mesi del 2020 avevano registrato una crescita del +2% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Quanto all’Ebitda è pari a 10,9 milioni di Euro in aumento del 7,1% rispetto ai 10,2 milioni di Euro del primo trimestre 2019; il margine sui ricavi sale al 9,9% dall’8,8% dello stesso periodo dell’anno precedente. L’effetto negativo dei volumi è stato più che compensato dal Price/Mix positivo e dalle efficienze operative, in particolare sul costo del lavoro e sui costi di SG&A, grazie all’immediata reazione della Società al fine di fronteggiare in maniera efficace l’emergenza COVID-19, nonostante la forte riduzione dei volumi di produzione da fine marzo.

Il Risultato Netto è pari a 2 milioni di Euro sostanzialmente in linea rispetto a 2,1 milioni di Euro del primo trimestre 2019. Risultato Netto di Pertinenza del Gruppo pari a 0,9 milioni di Euro rispetto a 1,3 milioni di Euro dello stesso periodo 2019, principalmente per effetto delle Minorities pari a 1,1 milioni di Euro in crescita rispetto a 0,8 milioni di Euro relativi allo stesso periodo dell’anno precedente, che riflettono principalmente il buon andamento dei mercati giapponese e indiano dove la crisi legata al COVID-19 si è manifestata più tardi.