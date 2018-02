Elica in rally su upgrade Banca Akros

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Elica, che tratta in rialzo del 5,05%.

A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Banka Akros che hanno rivisto al rialzo il giudizio sul titolo a “Buy”. Confermato il target price a 2,7 euro, prezzo che si confronta con i 2,39 euro delle attuali quotazioni.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Star. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Elica rispetto all’indice di riferimento.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Elica, con potenziali discese fino all’area di supporto più immediata vista a quota 2,33 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,42. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all’importante supporto posizionato a quota 2,27.