Elica cede quota di controllo in Elica PB India a Whirlpool India

(Teleborsa) – Elica, società specializzata nella produzione di cappe aspiranti da cucina e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha siglato un accordo che prevede la cessione a Whirlpool of India Limited del 19% del capitale sociale della controllata indiana Elica PB India Private Ltd. unitamente agli altri soci indiani di minoranza che ne cedono un’ulteriore quota del 19%. Al perfezionamento dell’operazione, Whirlpool of India Limited arriverà a detenere circa l’87% di Elica PB India Private Ltd. mentre Elica S.p.A. e il gruppo degli altri soci indiani di minoranza rimarranno azionisti della società indiana con una partecipazione di circa il 6% ciascuno. Contestualmente, Elica PB India Private Ltd. siglerà nuovi accordi di licenza di uso rispettivamente del marchio Elica e del marchio Whirlpool nel territorio indiano.

“Siamo molto soddisfatti di questa operazione che, a differenza degli accordi del 2018 che prevedevano la cessione totale della partecipazione in Elica India, ci vede restare azionisti e conferma la partnership strategica tra Elica e Whirlpool – ha commentato l’AD Giulio Cocci – Questa operazione ribadisce la strategicità del mercato indiano per il marchio Elica e avrà un impatto positivo sull’EPS del gruppo a partire dal 2022, oltre a garantire un cash in che supporterà ulteriormente i nostri progetti di crescita nel Cooking, nonché un flusso costante di Royalties per i prossimi anni”.



Il corrispettivo per la vendita del 19% del capitale sociale della controllata indiana Elica PB India Private Ltd, nella quale Elica oggi detiene una quota di minoranza del 25,5%, sarà pari a INR 2,12,42,17,166 (circa 24,6 milioni di euro lordi al cambio odierno).

Al closing è previsto che Elica, Whirlpool of India Limited e gli altri azionisti indiani sottoscrivano un patto parasociale che prevedrà il divieto di cessione a terze parti delle rispettive partecipazioni prima che siano decorsi 90 giorni dalla data di approvazione del bilancio di Elica PB India Private Ltd per l’esercizio che si concluderà il 31 marzo 2024. Previste inoltre opzioni di Put & Call, ai sensi delle quali Whirlpool of India Limited potrà acquistare, oppure Elica e gli altri azionisti indiani potranno cedere a Whirlpool of India Limited, l’intera partecipazione detenuta, a decorrere dal 31 marzo 2024.